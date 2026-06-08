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Karasu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları başladı

Karasu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları başladı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta fırtınada sürüklenerek karaya oturan 'Ninova' isimli kuru yük gemisindeki amonyum sülfat gübrenin tahliyesine başlandı. Yükün boşaltılmasının ardından gemi yüzdürülerek kaldırılacak.

Serhat YILMAZ/KARASU(Sakarya), SAKARYA'nın Karasu ilçesi Karadeniz açıklarkında 1 Mayıs'ta etkili olan fırtınada sürüklenerek karaya oturan 'Ninova' isimli kuru yük gemisindeki amonyum sülfat gübrenin tahliyesine başlandı. Yükün boşaltılmasının ardından geminin yüzdürülerek bulunduğu yerden kaldırılması planlanıyor.

Karadeniz'de 1 Mayıs'ta meydana gelen fırtınada sürüklenen ve Karasu Sahili açıklarında karaya oturan 83 metre uzunluğundaki 'Ninova' isimli kuru yük gemisinde bulunan 8 mürettebat, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Binlerce ton amonyum sülfat gübre bulunduğu öğrenilen geminin bir süredir devam eden kurtarma çalışmalarına yönelik hazırlıklar tamamlandı.

Makine dairesine kadar su aldığı belirtilen gemideki yükün tahliyesi için bugün çalışma başlatıldı. Karaya oturan geminin yanına yanaşan başka bir gemiye, amonyum sülfat gübrenin aktarımına geçildi. Ekiplerin yük tahliyesi çalışmaları sürerken, operasyon dronla havadan görüntülendi.

Yükün tamamen boşaltılmasının ardından geminin balonlarla yüzdürülerek bulunduğu yerden kaldırılması ve tersaneye götürülmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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