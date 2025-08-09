Karasu'da Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç boğuldu. Gözden kaybolmasından sonra yapılan arama çalışmalarında bulunarak sudan çıkarılan Sevinç, hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.

Ailesiyle İhsaniye Mahallesi'nde cankurtaranın olmadığı sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Sevinç, ekiplerce yapılan aramada bulunarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sevinç'in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
