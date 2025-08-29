Karamürsel İçmesuyu Projesi Çalışmaları Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamada, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırılması ile yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı korunması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında İhsaniye Barajı'ndan sağlanacak su ile Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme, kullanma suyu temini sağlanacaktır. Yapım işi tamamlanarak su tutulan İhsaniye Barajı, projenin su kaynağını oluşturmaktadır. Proje kapsamında bulunan diğer bileşenlerinden Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi, Karamürsel Su İletim Tüneli ve Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı işleri hızlı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan baraj inşaatının yanı sıra 100 bin metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisinin de yapılacağını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"2 bin 804 metre uzunluğunda, 2 bin 600 mm çaplı tünel ve 16 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı yapılacaktır. Arıtma tesisi işinde, kaba ve ince inşaat işleri tamamlanmış, elektrik ve mekanik işler, çevre düzenleme ve peyzaj işleri devam etmekte olup işte yüzde 89 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Tünel işinde delgi ve enjeksiyon çalışmalarında sona yaklaşılmış olup 2789 metre delgi yapılarak işte yüzde 74 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. İsale hattı işimizde de yüzde 47 ilerleme sağlanmıştır. Projedeki tüm işlerin 2025 yılında tamamlanarak faydaya dönüştürülmesi planlanmaktadır. Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı'ndan alınacak su ile yılda 15,26 hm3 içme suyu faydası sağlanacak. Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı'nın da yapılmasıyla fayda yılda 25,44 hm3 olacaktır."