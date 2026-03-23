Karamürsel Seyyar Pazarcılar Odası'nda başkanlığa Fatih Özkaplan seçildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yapılan Seyyar Pazarcılar Odası 7. Olağan Genel Kurulu'nda Fatih Özkaplan, 81 oyla başkan seçildi. Eski başkan Yasin Olgun'un aday olmadığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Seyyar Pazarcılar Odası 7. Olağan Genel Kurulu'nda Fatih Özkaplan başkanlığa seçildi.

Yasin Olgun'un yeniden aday olmadığı genel kurul, Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde 132 delegeden 81'inin katılımıyla gerçekleştirildi.

Özkaplan'ın hazırladığı tek listeyle seçime gidildi. Kullanılan 81 oyun tamamını alan Özkaplan başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulunda Fahrettin Kahya, Erdoğan Akyayla, Abidin Dolgunyürek, Harun Bomba, İsmail Bilek ve Kemal Çetinbakış yer aldı.

Denetim kurulu üyeliklerine Ferhat Bomba, Saadettin Beşkanat ve Salih Erdoğan getirildi.

Kaynak: AA / Melih Palas
