Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Karaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ş'nin kente uyuşturucu getirip satışını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, 120 gram esrar ve 155 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ş'nin kente uyuşturucu getirip satışını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca, 120 gram esrar ve 155 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.