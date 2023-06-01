Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Beyazıt Ünal (17) idaresindeki 70 ES 249 plakalı motosiklet, Yunus Emre Mahallesi'nde, yapımı devam eden çevre yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.