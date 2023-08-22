Karaman'da Eski Altın Sikke ve Pulları Satmaya Çalışan 7 Kişi Yakalandı

Karaman'da buldukları eski altın sikke ve pulları satmaya çalışan 7 kişi jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli tarihi eserler ele geçirdi.

Karaman'da buldukları eski altın sikke ve pulları satmaya çalışan 7 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı köylerde tarihi eser arayan ve buldukları eski altın sikke ve pulları satmak için müşteri arayan kişilerin olduğu duyumunu aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri, M.E., H.H.G., M.C., Z.C., A.A., M.C. ve M.G. isimli şüphelileri kazı alanından buldukları eski altınları satmaya çalıştıkları esnada operasyonla yakaladı. Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 494 adet küçük altın pul, 1 adet büyük altın sikke, 1 adet gümüş sikke, 1 adet define aramak için kullanılan termal alan tarama cihazı, 2 adet kazı muhteviyatı ve 2 adet define aramada kullanılan bakır çubuk ele geçirildi.

Gözaltına altına şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - KARAMAN