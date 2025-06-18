Karaman'da El Sanatları Sergisi ve Arpa Hasat Programı Düzenlendi

Karaman'da Halk Eğitim Merkezi tarafından el sanatları yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Karaman Halk Eğitimi Merkezi binasındaki sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca el emeğiyle ürettikleri ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzan Koçak, daire müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Karaman'da arpa hasat programı düzenlendi

Karaman'ın merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde arpa hasat programı düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, üreticilerle bir süre sohbet etti, biçerdöver kullanarak arpa hasadı gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bulut, Karaman'ın arpa üretiminde 218 bin 347 ton üretimle ülke sıralamasında 15. sırada olduğunu söyledi.

Arpanın Karaman için çok önemli bir tarım ürünü olduğunu belirten Bulut,"İl Müdürlüğü olarak arpa, buğday ve birçok üründe sulu ve kuru alanlarda kurduğumuz denemelerde hastalık, zararlı,soğuk ve kuraklığa daha dayanıklı çeşitleri belirlemek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Amacımız üreticilerimizin en uygun çeşitle daha fazla verim elde etmelerini sağlamaktır. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" ifadesini kullandı.