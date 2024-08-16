Karaisalı'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Ramazanoğlu Camisi'nin bahçesinde düzenlenen programda 19 hafız yarıştı.

Programda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu önemli yarışmayı önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı hale getireceklerini söyledi.