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Karaisalı Biberi Coğrafi İşaretle Tescillendi

Karaisalı Biberi Coğrafi İşaretle Tescillendi
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde yetiştirilen Karaisalı biberi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Belediye Başkanı Bekir Şimşek, bu gelişmenin ilçenin değerlerini dünyaya tanıtma fırsatı sunacağını belirtti.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yetiştirilen "Karaisalı biberi", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karaisalı'nın biberinin tescillendiğini duyurdu.

Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Karaisalı biberi, yalnızca lezzetiyle değil, ilçemizin emeğiyle yoğrulmuş bir simge olarak, bu topraklarda yetişen değerlerimizin dünyaya tanıtılmasına vesile olacak. Emeği geçen tüm çiftçilerimize ve bu süreçte katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Karaisalı'mıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel

Yerel Haberler Bekir Şimşek Karaisalı Ekonomi Güncel Tarım Yaşam adana

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