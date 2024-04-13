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Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu

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Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu

ORDU - Ordu'da, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirdikten sonra dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen gurbetçiler, tatilin son gününde önce yola koyuldu. Yoğun dönüş nedeniyle yollarda araç trafiği oluştu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde, çevreyolu olmasına rağmen sahil yolunu kullanmak isteyen sürücüler, kimi zaman kilometrelerce kuyruk olmasına neden oldu.

Bayram tatili sonrası memleketlerinden ayrıldıklarını ifade eden sürücüler, insanların dikkatli araç kullanmalarını ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini söylediler.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kavşaklarda ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda görev alarak trafiğin rahatlamasına yardımcı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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