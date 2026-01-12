Haberler

Samsun'daki tezgahlarda onlarca çeşit balık müşterilere sunuluyor

Karadeniz'de bu sezon balık bolluğu yaşanırken, Samsun'daki tezgahlarda 40 çeşit balık sergileniyor. Balık fiyatları ise 150 liradan başlayarak taze ve çeşitli ürünlerle dikkat çekiyor. Balık sezonunun bereketli geçtiğini belirten balıkçılar, hamsinin bol olduğunu ifade etti.

Karadeniz'de bu sezon yaşanan balık bolluğu Samsun'daki tezgahlara yansıyor.

1 Eylül 2025 itibarıyla başlayan balık sezonu Karadeniz'de çeşitlilik ve bolluk açısından balıkçıları memnun ediyor.

Balıkçı Emir Kaan Tunçer, AA muhabirine, balık sezonunda palamudun az olduğunu ama hamsinin bol olduğunu söyledi. Sezonun son derece bereketli geçtğini dile getiren Tunçer, "Müşterilerimiz memnun çünkü fiyatlarımız düşük. Bu sene bir bolluk yaşandı. Balık çeşitlerimiz taze ve günlük olarak geliyor." dedi.

Tezgahta yaklaşık 40 çeşit balığı müşterilere sunduklarını söyleyen Tunçer, "Yerli somonlarımız, kalkanlarımız, köteklerimiz, kırlangıçlarımız, deniz çipuraları, deniz devrekleri, hamsi, sargan, mezgit, barbun balıklarımız var. Tekir diye tabir ettiğimiz 4-5 adeti 1 kilo gelen barbunlarımız var, güzel sarıkanatlarımız var. Yani bu sene balık çeşitlerimiz gerçekten bol." ifadelerini kullandı.

Balık fiyatlarının 150 liradan başladığını aktaran Tunçer, şunları kaydetti:

"Şu an hamsi 200-250 lira arası kesinlikle buzhane hamsisi değil. Yanında Karadeniz mezgitimiz var kilosu 300 liradan gidiyor, iri boy, seçme tek boy mezgit bunlar. Çinekop da 300 lira. Bu sene gerçekten lüfer, sarıkanat çinekop çok bol ve çok fazla çıktı. Zargana 350-400 lira bandında, onun yanında güzel tirsi balığımız 200 liradan müşterilere sunuluyor."

Uzmanların bol bol balık tüketilmesini önerdiğini hatırlatan Tunçer, taze balık tüketiminin de önemine işaret etti.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
