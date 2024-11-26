Karacadağ Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ'a mevsimin ilk karı düşerek zirveyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kayak merkezine giden yol kar yağışı nedeniyle kapandı, ancak ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden yol, kar yağışı nedeniyle kapandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kent merkezinde ise aralıklarla yağmur etkili oluyor.