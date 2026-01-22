Takla atan zırhlı araçtaki 8 külçe altın kayboldu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu takla atan zırhlı araçta kaybolan 11 külçe altından 3'ü jandarma ekiplerince bulundu. Arama çalışmaları devam ediyor.
KÜLÇE ALTINLARDAN 3'Ü BULUNDU
Bursa'nın Karacabey ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu takla atan zırhlı araçta kaybolan birer kiloluk 11 külçe altından 3'ü jandarma ekiplerince yapılan aramada, aracın içinde bulundu. 8 külçe altını arama çalışmaları sürüyor.
Yiğithan HÜYÜK/KARACABEY (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel