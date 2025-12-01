Haberler

Karabük'te Yeni Sosyal Tesis ve Kapalı Pazar Yeri Projeleri Devam Ediyor

Karabük'te Yeni Sosyal Tesis ve Kapalı Pazar Yeri Projeleri Devam Ediyor
Güncelleme:
Karabük Belediyesi, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde sosyal tesis projesinde çalışmalara devam ediyor. Tesis, çocuk oyun alanları, spor ve dinlenme bölümleri ile vatandaşlara hizmet verecek. Ayrıca Eflani ilçesinde kapalı pazar yeri de faaliyete geçti.

Karabük Belediyesi, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde inşa edilen sosyal tesis projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 bin metrekarelik alanda yürütülen projede, 10 bin metrekarelik bir yeşil alan ile çocuk oyun, spor, dinlenme bölümleri ve yürüyüş yolları yer alıyor.

Bunun yanı sıra 470 metrekare kapalı ve 150 metrekare açık teras alanından oluşan toplam 620 metrekarelik tesis binasının yapımı da devam ediyor.

Tesis, restoran ve çok amaçlı etkinlik alanı olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tesisin, vatandaşların dinlenebileceği, çocukların güvenle vakit geçirebileceği ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği modern yaşam alanı olacağını belirterek, " Karabük'ün sosyal yaşamına değer katacak bu yatırımı titizlikle sürdürüyoruz. Şehrimizin farklı bölgelerinde yürüttüğümüz projeler gibi bu tesis de yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Eflani'de kapalı pazar yeri kullanıma açıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kapalı pazar yeri hizmete açıldı.

Mevcut pazar alanının üzeri kapatılarak kullanıma sunulmasının ardından pazarcı esnafı tezgahlarını kurdu.

Belediye Başkanı Hüsnü Akın, AA muhabirine, kapalı pazar yerinin hizmete girmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu proje, halkımızın ve pazarcı esnafının uzun zamandır beklediği bir ihtiyaçtı. Hemşehrilerimizin memnuniyetini görmek bizleri mutlu etti. İlçemize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
