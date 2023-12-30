Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'u" ihlal edenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, bahis oynattığı belirlenen R.O. ve Y.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada, 2 cep telefonu ve 1 sim karta el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.