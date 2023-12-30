Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'u ihlal edenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda R.O. ve Y.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada ise 2 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'u" ihlal edenlere yönelik çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu, bahis oynattığı belirlenen R.O. ve Y.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada, 2 cep telefonu ve 1 sim karta el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.