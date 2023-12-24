Karabük'te Sobadan Sızan Gazdan Etkilenen 5 Kişi Tedavi Altına Alındı
Karabük'te bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı. Evine dönen Emir Albayrak, ailesini baygın halde buldu ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Etkilenen kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te aynı aileden 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Nizamı Cedit Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. İşten dönen Emir Albayrak, evin kapısını açan olmayınca kapıyı kırarak eve girdi. Aile Ferhatlarını baygın halde bulan genç, durumu 112 Acil Servisine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sobadan sızan gazdan zehirlendikleri tespit edilen Harun Berat Albayrak (17), Hasan Albayrak (52), Hacer Albayrak (50), Meriç Albayrak (21) ve Hanife Durak (69) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK