Karabük'te Hamsi Fiyatları 100 Liraya Düştü
Karabük'te balık tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatı 100 lira olarak belirlendi. İstavrit ve mezgit gibi diğer balıkların fiyatları ise 200 ile 500 lira arasında değişiyor. Hamsi satışları 3 saat içinde 160 kasa ile tükendi.
Karabük'te balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.
İl merkezi ve Safranbolu ilçelerinde balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100, istavritin 200, mezgitin 300, levrek ve çipuranın ise 500 liradan satılıyor.
Kent merkezinde balıkçılık yapan Serhat Kılıç, AA muhabirine, hamside fiyatların düşmesiyle 160 kasa hamsinin 3 saat içinde tükendiğini söyledi.
Hamsiye çok talep olduğunu belirten Kılıç, "Dün 200 liraydı, 3 gün önce 300 liraydı, balığın çıkım oranına göre fiyatlar değişir. Bu şekilde ilerlerse, satışlar 100 liradan devam eder." dedi.
Safranbolu ilçesinde balıkçılık yapan Serdar Kılıç ise birçok balığın tezgahlarda yer aldığını kaydetti.