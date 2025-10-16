Haberler

Karabük'te Hamsi Fiyatları 100 Liraya Düştü

Karabük'te Hamsi Fiyatları 100 Liraya Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te balık tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatı 100 lira olarak belirlendi. İstavrit ve mezgit gibi diğer balıkların fiyatları ise 200 ile 500 lira arasında değişiyor. Hamsi satışları 3 saat içinde 160 kasa ile tükendi.

Karabük'te balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

İl merkezi ve Safranbolu ilçelerinde balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100, istavritin 200, mezgitin 300, levrek ve çipuranın ise 500 liradan satılıyor.

Kent merkezinde balıkçılık yapan Serhat Kılıç, AA muhabirine, hamside fiyatların düşmesiyle 160 kasa hamsinin 3 saat içinde tükendiğini söyledi.

Hamsiye çok talep olduğunu belirten Kılıç, "Dün 200 liraydı, 3 gün önce 300 liraydı, balığın çıkım oranına göre fiyatlar değişir. Bu şekilde ilerlerse, satışlar 100 liradan devam eder." dedi.

Safranbolu ilçesinde balıkçılık yapan Serdar Kılıç ise birçok balığın tezgahlarda yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.