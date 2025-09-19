Karabük'te Gaziler Günü Etkinliği: Spor Dolu Bir Gün

Karabük'te gaziler ve öğrenciler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oynadı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gaziler, öğrencilerle spor etkinliğinde buluştu.

Etkinlikte öğrenciler ve gaziler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf etkinlikleriyle vakit geçirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna, hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların bir kez daha Gaziler Gününü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Karabük Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'in de katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.