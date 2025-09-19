Haberler

Karabük'te Gaziler Günü Etkinliği: Spor Dolu Bir Gün

Güncelleme:
Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gaziler ve öğrenciler basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oynadı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna, hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların bir kez daha Gaziler Gününü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Karabük Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'in de katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
