Karabük'te Eğitim için Özel Setler Dağıtıldı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile birlikte, Kılavuzlar İlkokulu'nu ziyaret ederek, eğitim hayatına ilk adımlarını atan öğrencilere özel hazırlanan okula başlangıç setlerini dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından bu yıl hazırlanan setler, Karabük'ün farklı mahallelerinde eğitim hayatına başlayan toplam bin 802 öğrenciye ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, en kıymetli yatırımın, çocukların eğitimi olduğunu belirterek, "Onların daha iyi şartlarda yetişmeleri, güvenli ve sağlıklı ortamlarda öğrenim görmeleri için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Okul ziyaretinde öğretmenler ve veliler de Çetinkaya'ya teşekkür ederek, öğrenciler için yapılan bu desteğin anlamlı olduğunu kaydetti.

Karabük'te balıklar tezgahtaki yerini aldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karabük'te balıklar tezgahlardaki yerini aldı.

Bartın ve Zonguldak'tan Karabük'e getirilen balıklar, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Tezgahlarda yerini alan istavrit ve sardalya kilogramı 200, mezgit 250 ve levrek 600 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Serdar Kılıç, AA muhabirine, balığın bu yıl bol olacağını söyledi.

Sardalya, istavrit, mezgit, palamut, çinekop ve barbun çeşitlerinin olduğunu belirten Kılıç, havanın soğumasıyla fiyatların düşeceğini ve balığın bollaşacağını ifade etti.