Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, öğrencilerin halk oyunları sergisi, müzik ve dans gösterileri yer aldı. Ayrıca, Engelli Korosu ve Engelliler Folklor Gösterisi düzenlendi. Aynı zamanda Karabük'te okul sporları voleybol gençler kız-erkek grup müsabakaları başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde Vali Mustafa Yavuz'un da katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler tarafından halk oyunları sergilendi, koro, müzik ve şiir dinletisi, bale gösterisi, piyano resitalleri ve ritim gösterileri sunuldu.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmelerde "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanan kuruluşlara belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.

Engelli Korosu ve Engelliler Folklor Gösterisi düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, Gürültü ve Sağlık Derneği ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu paydaşlığında yürütülen "Biz Birlikte Güzeliz Projesi" etkenlikleri kapsamında Engelli Korosu ve Engelliler Folklor Gösterisi düzenlendi.

KBÜ Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireylerden oluşan koro ve folklor ekibi, müzik ve dans gösterileriyle izleyenleri büyüledi.

Okul sporları voleybol gençler kız-erkek grup müsabakaları Karabük'te başladı

Okul sporları voleybol gençler kız-erkek grup müsabakaları Karabük'te başladı.

Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 10 ilden 22 takım halinde 300 sporcunun katıldığını belirterek, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu'nun da izlediği müsabakalar, 3 gün sürecek.