Haberler

"Karabük Lojistik Merkezi Projesi" istişare toplantısı yapıldı

'Karabük Lojistik Merkezi Projesi' istişare toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’ün sanayi ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan "Lojistik Merkezi Projesi" istişare toplantısı düzenlendi.

Karabük'ün sanayi ve ticaret kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan "Lojistik Merkezi Projesi" istişare toplantısı düzenlendi.

Karabük Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve gelinen aşama değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak fizibilite çalışmalarının güncellenmesi ve sürecin daha etkin şekilde ilerletilmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Vali Çağatay, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin yalnızca ulaşım yatırımı olmadığını, Karabük'ün sanayi ve ticaret kapasitesini doğrudan etkileyecek stratejik çalışma olduğunu söyledi.

Projenin başarıyla hayata geçirilebilmesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin önemine değinen Çağatay, şunları kaydetti:

" Karabük'ün üretim gücünü, sanayi potansiyelini ve stratejik konumunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Lojistik altyapımızı güçlendirmek, sanayicimizin ulaşım ve taşıma maliyetlerini azaltmak ve Karabük'ü bölgesel ölçekte daha güçlü lojistik merkez haline getirmek önceliklerimiz arasında. Bu doğrultuda ilgili tüm kurumlarımızın katkılarıyla süreci kararlılıkla sürdüreceğiz."

Çağatay, projenin bundan sonraki aşamalarının ortak akıl ve istişare anlayışıyla yürütüleceğini belirtti.

Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eskipazar Kaymakamı Kübra Ustaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, KARDEMİR yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Seçim tarihi veren Destici, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Seçim tarihi veren Destici, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Motosikletli, hafriyat kamyonuyla çarpıştı! Ölümden kıl payı kurtuldu

Dehşetin görüntüsü! Hafriyat kamyonu, motosikletliyi altına aldı
Çin'de yeni virüs alarmı! Kenelerden bulaşıyor

Uykuları kaçıracak yeni kabus yükleniyor! Küresel istila an meselesi
ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Alcaraz'ı devirdi

Bu maçı izleyenler uyuya kaldı! Kaç saat sürdüğünü tahmin edemezsiniz
17 yaşındaki gencin kahreden sonu! Dün doğum gününü kutladı, bugün ırmakta boğuldu

Doğum gününden bir gün sonra gelen acı son!