Karabağlar Yaylası'nda Kavun Hasadı Yapıldı

Serin havası, çınar ağaçlarıyla kaplı yolları, yöresel yemekleri ve kültürel yaşantısıyla öne çıkan Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası'nda çiftçiler tarafından 400 dekar alanda üretilen kavunun hasadı gerçekleştirildi.

Koruma altındaki yapılarının yanı sıra "konar göçer" yaşam tarzının sürdürüldüğü Karabağlar Yaylası, turistlerin de beğenisini topluyor. Ülkenin birçok bölgesinde yüksek rakımlarda bulunan yaylaların aksine Karabağlar Yaylası, kent merkezinden 30-40 metre aşağıda yer alıyor.

İnilerek ulaşılan yayladaki Muttalip ve Halise Dural'a ait tarlada yapılan hasatta konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Karabağlar'ın kendine has bitki örtüsü, doğal yapısı, meyve ağaçları ve verimli topraklarında yetiştirilen sebzeleriyle Muğla kültürüne büyük katkı sağladığını söyledi.

Jeomorfolojik yapısı gereği kış aylarında kısa süreli sular altında kalan yaylanın yazın ise hem üretim hem de serin yaşam alanı sunduğunu anlatan Baydar, "Yayla kavunu artık coğrafi işaret alma sürecinde. Mayıs ayında toprak tava geldiğinde fideler dikiliyor. Sulama yapılmadan sadece çapalama ve boğaz doldurma işlemleriyle eylül başında hasada başlanıyor. Ortalama 3-4 kilogram ağırlığında olan yayla kavunları genellikle kışlık olarak tüketiliyor." dedi.

Yayla kavununun yüksek aroması, kendine has kokusu ve dayanıklılığıyla hem tarımsal hem de kültürel açıdan önemli değer olduğuna dikkati çeken Baydar, ürünün Muğla'nın simgelerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Baydar, bölgede yaklaşık 400 dekar alanda kavun yetiştirildiği bilgisini paylaştı.

Üretici Muttalip Dural ise ata tohumlarını dedelerinden kalan miras olarak saklayıp ailesiyle kavun ürettiklerini belirtti.

Yaylada 60 dönüm alana kavun ektiklerini aktaran Dural, ürünün verim ve getirisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Kavunun üretim ve hasat dönemlerinden bahseden Habibe Dural ise 23 yıldır ata tohumlarıyla kavun ürettiğine işaret ederek, "Mart sonunda kavunların tüpleme işlemini yapıyor, mayıs ayında ise dikimlerini gerçekleştiriyoruz. İlk hasadı yazlık kavunda ağustos ayında yaparak direk pazara götürüyoruz. Eylül ayında ise Karabağlar Yaylası'na ait kışlık kavunlarımız çıkıyor. Bunları topluyor, evde olgunlaştırıyoruz ve 15 gün sonra satışa sunuyoruz. Hem yazlık hem kışlık kavun üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Dural, kavun hasadını yaptıktan sonra tarladaki küçük kelekleri toplayarak turşuluk ve yemek için sattıklarını sözlerine ekledi.