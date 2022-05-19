Kara yollarında durum - Haberler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorlu-Çerkezköy yolunun 0-8. kilometrelerinde yol bakım onarım, İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Çorum yolunun 10-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışması devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor. Bölgede, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan yapılıyor.