BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Amasya-Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Simav-Uşak yolu, 27. kilometresindeki alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içindeki sanayi bölgesinden devam ediyor.

Uzunköprü-Keşan yolunun 41-43. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle Uzunköprü yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde çimento fabrikası önü hemzemin geçit deplase işi sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Sivas- Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde (Medical Park Hastanesi mevkisi) yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21.30-06.30 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.