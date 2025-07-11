Kapadokya Rallisi 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Start Aldı

Nevşehir'de, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde Başkent Turing Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Kapadokya Rallisi'nde start seremonisi yapıldı.

Kent merkezindeki tarihi kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir'deki etkinlikte, rallide yarışacak pilotlar, seremoni startının verilmesiyle platformdan çıkış yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında bu yarışa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "TOSFED Başkanımıza, Kapadokya'nın ulusal takvime alınma noktasındaki hassasiyet için teşekkür ediyorum. Sporcular içimizden birileri haline geldiler." dedi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Hem yarışın kalitesi hem Kapadokya'nın ülkemiz ve spor turizmi açısından değeri nedeniyle bu yıl ulusal bir yarış verdik. Burada gerekli altyapıyı sağlayarak uluslararası yarışlar da yaparız." diye konuştu.

37 aracın katıldığı ralli, yarın Avanos, Gülşehir Açık Saray ve Uçhisar rotalarıyla başlayacak.