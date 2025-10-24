Haberler

Kapadokya Havalimanı'nda 61 Kilo Kaçak Altın Ele Geçirildi

Kapadokya Havalimanı'nda 61 Kilo Kaçak Altın Ele Geçirildi
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda hamur ve kıyma makinelerine gizlenmiş 61 kilo 121 gram kaçak altın bulundu. Operasyonda 5'i Özbekistanlı olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

NEVŞEHİR Kapadokya Havalimanı'nda hamur ve kıyma makinelerine gizlenmiş, 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi. Operasyonda 5'i Özbekistan uyruklu, 6 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine uçakla Kapadokya Havalimanı'na gelen 5'i Özbekistan uyruklu, 6 kişinin valizlerinde arama yaptı. Valizlerden çıkan hamur ve kıyma makinelerinden şüphelenen ekipler, detaylı arama gerçekleştirdi. Makinelerin içerisinden parçalar halinde toplamda 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 350 milyon TL değerindeki 24 ayar altınlara el konulurken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
