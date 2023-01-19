Kanseri yenip, kazada ölen liseli Rabia toprağa verildi

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 2 yıl önce kanseri yenen, dün hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş (16), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün sabah Çubuk- Ankara yolu Esenboğa kavşağında meydana geldi. Çubuk yönüne giden A.Y. yönetimindeki 06 DCA 474 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş'a çarptı. Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıtaş, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.Y. ise gözaltına alındı. Rabia Sarıtaş'a, 9 yaşındayken, beyninde oluşan tümör nedeniyle kanser teşhisi koyulduğu ve 5 yıllık tedavi sürecinin ardından 14 yaşında kanseri yendiği belirtildi.

Esenboğa Mahallesi'nin muhtarı Rıfat Tutar ise aynı yolda 7-8 senedir büyük kazalar olduğunu anlatarak, "Dün de bunlardan birini yaşadık. Olayın nasıl olduğunu şu an bilmiyoruz. Buraya acilen bir üst geçit lazım, o da yeterli değil. Aslında alttan geçit olması gerekiyor. Eğer böyle bir şey yapılmazsa yoldan kaynaklı ölümlü kazalar devam edecek. Bu yolda karşıya geçmek çok tehlikeli. Dilekçemizi yazdık, bize uygunsuz olduğuna dair yazı geldi. Mağduruz, acilen bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.

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