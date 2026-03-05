Haberler

AK Partili Güler, Aksu ve Toy, Bakan Bayraktar'la bir araya geldi

AK Partili Güler, Aksu ve Toy, Bakan Bayraktar'la bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Sivas milletvekilleri, Kangal Termik Santrali üzerinde son gelişmeleri görüşmek üzere Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Toplantıda, bölge halkının beklentileri ve sürecin hızlandırılması üzerine konuşuldu.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Kangal Termik Santrali'ne ilişkin süreci değerlendirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Kangal Termik Santrali'yle ilgili yaşanan gelişmeler detaylı şekilde ele alındı, Sivas ve Kangal ilçesi açısından önem taşıyan hususlar ile bölge halkının beklentileri Bakan Bayraktar'a iletildi.

Görüşmede, konunun tüm yönleriyle değerlendirilerek sürecin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların Bakanlık koordinasyonunda yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milletvekilleri Aksu ve Toy ise Sivas ve Kangal ilçesini yakından ilgilendiren sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Türkiye Kupası'nda tüm çeyrek finalistler belli oldu

Kupada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu
Rusya, İran'a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil

İran'a en yakın müttefiki de sırtını döndü
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Eskişehir'de korkunç olay: Pencereden atlayan adam eşini boğarak öldürmüş

7. kattan atladı! Gerçek polisin eve girmesiyle ortaya çıktı
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi