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Kanada ve ABD Liderleri Ekonomik İlişkileri Görüşüyor

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik ilişkilerini ele aldı. İki lider, 28 Nisan'daki genel seçimlerin ardından kapsamlı müzakerelere başlayacaklarını belirtti.

OTTAWA, 29 Mart (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre iki lider, 28 Nisan'da Kanada'da düzenlenecek genel seçimlerinin ardından yeni bir ekonomik ve güvenlik ilişkisi hakkında kapsamlı müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldı.

Carney görüşmede Trump'a, ABD'nin 2 Nisan'da ek ticaret tedbirleri uygulayacağını duyurması nedeniyle Kanadalı işçileri ve ülke ekonomisini korumak için misilleme tarifeler uygulayacaklarını iletti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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