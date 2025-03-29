Kanada ve ABD Liderleri Ekonomik İlişkileri Görüşüyor

OTTAWA, 29 Mart (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre iki lider, 28 Nisan'da Kanada'da düzenlenecek genel seçimlerinin ardından yeni bir ekonomik ve güvenlik ilişkisi hakkında kapsamlı müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldı.

Carney görüşmede Trump'a, ABD'nin 2 Nisan'da ek ticaret tedbirleri uygulayacağını duyurması nedeniyle Kanadalı işçileri ve ülke ekonomisini korumak için misilleme tarifeler uygulayacaklarını iletti.