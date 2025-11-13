Haberler

Kanada, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Uyguladı

Kanada hükümeti, Rusya'nın enerji sektörü ve askeri yetenekleri ile ilişkilendirilmiş kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırım paketinde 13 kişi ve 11 kuruluş hedef alındı, bu önlemlerle Rusya'nın askeri kapasitesi zayıflatılmaya çalışılıyor.

OTTAWA, 13 Kasım (Xinhua) -- Kanada hükümeti, Rusya'nın enerji sektörü, askeri kabiliyetleri ve siber altyapısıyla bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alan yeni yaptırım paketi açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, çarşamba günü yaptığı açıklamada söz konusu yaptırımların, Özel Ekonomik Önlemler Yönetmeliği (Rusya) kapsamında 13 kişi ve 11 kuruluşu hedef aldığını söyledi.

Yaptırımların, Rusya'nın konvansiyonel ve hibrit askeri kapasitesini zayıflatmaya odaklandığı ve aynı zamanda enerji gelirlerini ve finansal destekçilerini de hedef aldığı belirtildi. Hedef alınanlar arasında Rusya'nın insansız hava aracı programında yer alan kişi ve kuruluşlar da bulunuyor.

Açıklamada söz konusu önlemlerle Kanada'nın Ukrayna'ya karşı Rus hibrit stratejilerinde kullanıldığı iddia edilen siber altyapıyı sağlayan kuruluşlara ilk kez yaptırım uyguladığı kaydedildi.

Yaptırım listesinde bazı Rus sıvılaştırılmış doğalgaz kuruluşu ile "Rusya'nın gölge filosu" olarak tanımlanan 100 gemi de yer alıyor.

Açıklamada söz konusu önlemlerin ABD, AB ve İngiltere tarafından açıklanan son yaptırımlarla büyük ölçüde uyumlu olduğu ve G7'nin Rusya'ya ekonomik baskı uygulamak için sürdürdüğü çabaları desteklediği belirtildi.

Rusya'dan henüz Kanada'nın söz konusu hamlesine ilişkin herhangi bir yorum gelmedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
