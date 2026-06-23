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Kanada Yeni Nükleer Enerji Geliştirme Stratejisini Açıkladı

Kanada Yeni Nükleer Enerji Geliştirme Stratejisini Açıkladı
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Kanada, 2035'e kadar 10 yeni nükleer reaktör inşa etmeyi, küçük modüler reaktörleri yaygınlaştırmayı ve uranyum ihracatını iki katına çıkarmayı hedefleyen yeni bir strateji yayımladı.

OTTAWA, 23 Haziran (Xinhua) -- Kanada, nükleer enerji alanındaki gelişimini hızlandırmayı hedefleyen yeni bir strateji yayımladı.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından pazartesi günü yayımlanan strateji, ülke genelinde 10 adede kadar büyük ölçekli yeni nükleer reaktör inşa edilmesini öngörüyor. Bu reaktörlerden ikisinin inşasına 2035 yılına kadar başlanması, beşinin ise 2040 yılına kadar planlama veya geliştirme aşamasına geçmesi hedefleniyor.

Strateji ayrıca, küçük modüler reaktörlerin kullanımını hızlandırmayı da içeriyor. Bu kapsamda, 2030'lu yılların sonlarında uzak yerleşim bölgelerinde kullanılmak üzere Kanada üretimi bir mikroreaktörün 2035 yılına kadar geliştirilmesi planlanıyor.

Strateji, Kanada'nın yerli Döteryum Uranyum (CANDU) teknolojisini 2040'a kadar en az dört yeni uluslararası pazara yerleştirmeyi hedefliyor. Strateji kapsamında ülkenin, 15 yıllık süreç içerisinde 6 ila 10 yeni nükleer pazara giriş yapması öngörülüyor.

Bakanlık ayrıca, yeni nükleer enerji projelerinin federal finansmanına ilişkin politika taslağının Nisan 2027'ye kadar yayımlanacağını duyurdu. Açıklamada, ülkenin uranyum ihracatını 2035 yılına kadar 2024 seviyelerine kıyasla iki katına çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Kanada'da nükleer enerji, halihazırda elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 13'ünü karşılıyor. Ülke, Ontario ve New Brunswick eyaletlerinde toplam 17 CANDU reaktörü işletiyor. Kanada'nın nükleer teknolojisi, aynı zamanda dünya genelinde altı ülkede 26 reaktöre de enerji sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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