Kanada, Erken Seçimlere Gidiyor: Trump ve Ticaret Savaşları Gölgesinde Yeni Lider Aranıyor

Kanada'da halk, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğine" ilişkin açıklamaları ve iki ülke arasındaki ticaret savaşlarının gölgesinde bugün yeni liderini belirlemek için sandık başına gidiyor.

Kanadalı seçmenlerin, bugünkü erken seçimde Trump'a karşı en iyi politikayı belirleyecek adayı seçeceği değerlendiriliyor.

Eski Başbakan Justin Trudeau'nun 2015'te devraldığı görevinden istifa ederek bayrağı 14 Mart'ta devrettiği Liberal Parti lideri Mark Carney, son anketlere göre sandıktan zaferle çıkması beklenen en güçlü aday olarak görülüyor.

Seçimlerde Başbakan Carney liderliğindeki Liberal Parti, Pierre Poilievre'in Muhafazakar Partisi, Jagmeet Singh önderliğindeki Yeni Demokrat Parti ve Yves-François Blanchet'in başında bulunduğu Quebec Bloku Partisi yarışıyor.

Seçmen sayısına ilişkin kesin veri bulunmamakla birlikte 2021 seçimlerinde yaklaşık 35 milyon Kanada nüfusu ve 27,5 milyon kayıtlı seçmen olduğu biliniyor.

Nüfus artışı ve önceki seçimde oy kullanmayan yaklaşık 7,6 milyon kişi göz önüne alındığında, bugünkü seçimlerde bu sayının daha yüksek olması bekleniyor.

Seçimlerde Trump etkisi

Seçim gözlemcilerine göre, Kanada'daki seçimlerin sonuçlarını, adayların ABD Başkanı Trump'a karşı atacağı adımlar ve politikaları belirleyecek.

Anketlere göre Kanadalılar, ABD ile yaşanan gerilimleri ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli mesele olarak görüyor.

Trump'ın Kasım 2024 başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra dillendirmeye başladığı, "Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğine" ilişkin açıklamaları ve gümrük vergilerini yükseltmesi ile başlayan iki ülke arasındaki ticaret savaşları sonrası ABD ile ilişkiler seçmenlerin önceliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

CBC'nin 24 Nisan'daki anket sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 42,2'si Liberal Partiyi, yüzde 38,5'i Muhafazakar Partiyi destekliyor.

Ankete göre Yeni Demokrat Parti, katılımcılardan yüzde 8,8 oy alırken, Quebec Bloku Partisinin oy oranı yüzde 6'da kalıyor.

Uzmanlara göre, mevcut Başbakan Carney, seçim kampanyasını Trump ile mücadele üzerine kurarken, en büyük rakibi muhafazakar lider 45 yaşındaki Poilievre ise seçim kampanyasında konut sıkıntısı, enflasyon, göç ve vergilere odaklanmış durumda.

Poilievre'nin ayrıca göçmenlik politikalarının ABD lideri ile benzeşmesi nedeniyle birçok kişi tarafından "mini Trump" olarak görüldüğü ve Trump'a karşı durma yeteneğine şüphe ile bakıldığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Kanada ve ABD arasındaki ticaret savaşı devam ederken, Trudeau'nun başbakanlığının son dönemlerinde kamuoyu yoklamaları Muhafazakar Partiyi önde gösterse de Carney'in başa gelmesinin ardından son anketlerde rakamların Liberal Partinin lehine değiştiği görülmüştü.

"Bu seçimde esas mesele, Trump'a kimin karşı koyabileceği"

Başbakanlık görevini 2015'ten bu yana yürüten Justin Trudeau'nun 14 Mart'ta görevinden ayrılması sonrası yönetimi 60 yaşındaki ekonomist Mark Carney devralmıştı.

Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergileri ve tehditleriyle iki ülke arasında gerginlikler devam ederken, erken seçim çağrılarının artması üzerine Carney, 23 Mart'ta parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

Carney, 17 Nisan'da katıldığı radyo programında, "Bu seçimde esas mesele, Trump'a kimin karşı koyabileceği." ifadesini kullanmıştı.

Bir önceki seçimlerde Trudeau liderliğindeki Liberal Parti parlamentoda 152, Muhafazakar Parti 120, Quebec Bloku Partisi 33 ve Yeni Demokrat Parti ise 24 sandalye kazanmıştı.