Kanada, denizaltı filosu için Alman firması TKMS'yi tedarikçi olarak seçti

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkenin yeni denizaltı filosunun üretimi için tedarikçi olarak Almanya'nın Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) şirketini seçtiklerini açıkladı.

Carney, Halifax kentinde, NATO'nun savunma kapasitesini artırma hedeflerine yönelik attıkları yatırım adımlarına ilişkin basına açıklama yaptı.

Kanada donanması için Almanya'nın TKMS şirketinin tedarikçi olarak seçildiğini bildiren Carney, bunun, "ülke tarihinin en büyük satın alımı" olacağını söyledi.

Carney, denizaltıların tedarikçisi olarak TKMS ile en fazla 12 denizaltının üretimi için nihai bir anlaşma üzerine çalışacaklarını, böylece TKMS'nin on milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını belirtti.

TKMS'nin, teslimatı hızlandırmak amacıyla üretim kapasitesinde yer açacağını aktaran Carney, böylece Kanada'nın 2034'e kadar denizaltılara sahip olabileceğini kaydetti.