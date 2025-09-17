Kanada Başbakanı Mark Carney, Meksika Ziyaretinde İkili İlişkileri Güçlendirecek

OTTAWA, 17 Eylül (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, iki ülke arasındaki ortaklığı derinleştirmek ve Kuzey Amerika'nın refahını güçlendirmek adına 18-19 Eylül tarihlerinde Meksika'nın başkenti Meksiko'yu ziyaret edeceğini duyurdu.

Başbakanlığın resmi internet sitesinde salı günü yayımlanan basın bültenine göre Carney, güvenlik, altyapı, yatırım, enerji ve ticaret alanlarına odaklanarak ikili ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile bir araya gelecek.

İki lider, haziran ortasında Kanada'nın Kananaskis kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Bültende, Kanada'nın yeni hükümetinin güvenilir ortaklarıyla ticari ilişkilerini çeşitlendirip güçlendirdiği belirtildi.

Kanada'nın Meksika ile ticareti ve yatırımları istikrarlı bir şekilde büyüyor. Geçen yıl iki ülke arasındaki mal ticareti yaklaşık 56 milyar Kanada doları (yaklaşık 41 milyar ABD doları) değerinde gerçekleşmişti.