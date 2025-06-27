Kamu İşçileri İçin Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Devam Ediyor

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının ( Tühis ) kendilerine birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7 ve ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif sunduğunu bildirdi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, TÜHİS Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, gazetecilere açıklamada bulundu.

Ağar, TÜHİS'in verdiği teklifin bir anlamı olmadığını belirterek, "İlk tekliflerinde hatırlarsanız 'Hayal kırıklığına uğradık.' demiştik. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin ne düzeyde olacağını biliyorduk. Neydi ikinci teklifleri? Maalesef birinci 6 ay yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10, ikinci yılın birinci 6 ayı yüzde 7, ikinci 6 ayı yüzde 5. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bunun gündeme getirilmesini bile uygun bulmadıklarını söyleyen Ağar, "Bu, 'Siz meydanları boş bırakmayın. Eylemlerinize devam edin. Sonuna kadar mücadele edin. Meydanları ısıtın.' anlamına gelir." dedi.

Ağar, TÜRK-İŞ olarak eylemlerine devam edeceklerini ifade ederek, "Buradan 600 bin kamu işçisine de sesleniyorum. Özellikle bu eylemlerimize büyük destek vermelerini, ses getirmelerini, üretimden gelen güçlerini sonuna kadar mutlaka kullanmalarını söylüyorum. Bugün en düşük ev kirasının 20 bin lira olduğu bu ülkede bu teklifleri 600 bin kamu işçisine reva görmeleri gerçekten bizleri üzmektedir." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanacağına dair açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Ağar, "Eğer dediği buysa buradan anlaşma olmasının mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum." görüşünü paylaştı.

Ramazan Ağar, mücadeleden geri durmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce söylediğimiz gibi grev aşamasına zaten geldik. 2 aylık süremiz kaldı. Grevse grev artık, neyse ne demek bize yakışmaz ama grev uygulamasına kadar gitme yolları bize gözüküyor. Hükümetten temennimiz; grev aşamasına kadar geldik, gelin bu işi masada çözelim. Bu iş greve gittiğimiz zaman da bitecek, masa başında oturup müzakere yaptığımız zaman da bitecek. Aksi olursa kavgadan kimsenin karı olmaz. Bu işçi, devletin işçisi, devletin işçisine devletin sahip çıkması lazım."

İşçilerden karamsar olmamalarını isteyen Ağar, "Yeter ki sendikalarının almış olduğu eylem kararlarına harfiyen uysunlar. Biz bu işin üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

Böyle bir teklifin sunulmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Ağar, "Toplantılarımız devam edecek. Tahmin ediyorum, temmuz ayının başlarında da bir teklif verirler. Ona da bakacağız. Süreç daha devam ediyor." dedi.

"21 talebimizden sadece ücretle ilgili teklif geldi"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli de bugün 7. toplantıyı yaptıklarını belirterek, bugünkü toplantıda 27 Şubat'ta verdikleri 21 talepten sadece ücretle ilgili teklifin geldiğini aktardı.

TÜHİS'in sunduğu teklifin düşük olduğunu bildiren Çukutli, kendilerine sunulan ilk teklif sonrası bazı eylem kararları aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile görüştüklerini belirten Çukutli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de randevu talep ettiklerini ancak şu ana kadar verilmediğini kaydetti.

Bakan Şimşek'e seslenen Çukutli, "Bizleri lütfen duysunlar. Buradaki insanların beklentilerini karşılayacak şekilde beraberce mutlaka yol haritası belirlemek durumundayız. Biz bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda uzlaşmacı ve çözüm odaklı olarak yaklaşmaya çalıştık. Çabamız o doğrultuda oldu. Toplantıların bu kadar sürmesinin de bizi sıkıntıya soktuğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Görüşmelerde henüz yol kat edemediklerini, bunun trajikomik olduğunu dile getiren Çukutli, "Bu süreçlerin mutlaka en kısa sürede bitirilmesini ve sözleşmeyi güzel şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde temmuzun belki ilk haftasında, önümüzdeki hafta olmak üzere en kısa süre içerisinde bu sözleşmeyi bitireceğiz diye ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.