Kamu İşçilerine 2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri Tarihleri Belli Oldu

Kamu İşçilerine 2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri Tarihleri Belli Oldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2025 yılında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılacak. Bu ödemelerin birinci yarısı 2 Haziran'da, Kurban Bayramı öncesinde, ikinci yarısı ise 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla belirlenen tarihler, 6772 sayılı kanun kapsamındaki işçileri kapsıyor.

(ANKARA) - Kamu işçilerine 2025 yılı ilave tediye ödemeleri için tarih belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesi, ikinci yarısı ise yılın sonunda ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısını Kurban Bayramı'ndan önce 2 Haziran tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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