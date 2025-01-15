Kamu Görevlileri İçin Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Gerekiyor

Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı, kamu görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sarı, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giresun Uygulama Otelinde düzenlediği basın toplantısında, kamu çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi.

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomik alanda atılacak adımlar, yapılacak düzenlemeler ve belirlenecek yöntemlerin adil, hakkaniyetli olmasını isteyen Sarı, bu alandaki uygulamaların çalışanları koruma altına alacak ve gelir dağılımında adaleti sağlayacak nitelikte olması gerektiğini ifade etti.

Kadın kamu görevlilerinin aile ve iş hayatı uyumunu artırmak için annelik sürelerinin iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Sarı, şunları kaydetti:

"Doğum izni süresi 16 haftadan 52 haftaya, süt izni süreleri iki yıla çıkarılmalı ve ilk yıl için günde üç saat olarak uygulanmalı, kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmeli. Bu hizmetin sunulamadığı yerlerde kreş yardımı ödenmeli, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği çıkarılmalı ve tam istihdam güvencesiyle esnek çalışma modelleri geliştirilmelidir."

Muhammet Sarı, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin görev sürekliliğinin sağlanmasına yönelik teşvik edici önlemler alınması ve ilave tazminat ödemesi yapılması gerektiğini kaydetti.