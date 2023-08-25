Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Daha Önce İki Kez Memur Zam Oranını Belirledi… Kütük: "Hükümetin Kararlarından Farklı Olmadı"

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmadı, yeni maaş zammına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karar verecek. Kurul, 2012-2013 ve 2020-2021 yıllarında zam oranları hakkında karar vermiş ve hükümetin önerdiği rakamları neredeyse aynı oranda onaylamıştı. Birleşik Kamu-İş Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Hasan Kütük, “Daha önce de Kamu Hakem Kurulu’na gidilmiştir ve o verilen kararlar da çok açık ve net hükümetin vermiş olduğu kararlardan farklı olmamıştır” dedi.

Kamera: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde sonuç çıkmadı, yeni maaş zammına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karar verecek. Kurul, 2012-2013 ve 2020-2021 yıllarında zam oranlı hakkında karar vermiş ve hükümetin önerdiği rakamları neredeyse aynı oranda onaylamıştı. Birleşik Kamu-İş Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Hasan Kütük, "Daha önce de Kamu Hakem Kurulu'na gidilmiştir ve o verilen kararlar da çok açık ve net hükümetin vermiş olduğu kararlardan farklı olmamıştır" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadığı için maaş zammını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek. Hükümet ile memur sendikaları arasındaki sözleşme sürecinde, 2024 ve 2025 yıllarındaki zam oranları ile ilgili anlaşma sağlanamadı. Hükümet, 2024 yılı için toplam yüzde 25 zam önerdi. Sendikaların zam oranını yeterli bulmaması üzerine konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitti. Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. 11 kişiden oluşan kurulun kararı bağlayıcı olacak.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU 4 DEFA VERDİĞİ KARAR, HÜKÜMETİN ÖNERDİĞİ RAKAMLA AYNIYDI

12 Eylül 2010 referandumu sonrası 2011 yılında kurulan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşuyor. Kurul, bugüne kadar 2012, 2013, 2020, 2021 yıllarında memurların toplu sözleşme süreçlerinde uzlaşıya varılamadığı için 4 defa karar verdi. Kurul, enflasyonun yüzde 6,2 düzeyinde olduğu 2012 yılında hükümetin 3,5 artı 4 teklifinin sadece yarım puan üzerinde karar kılarak 4 artı 4 oranını açıklamıştı. 2013 yılı için ise hükümetin 3 artı 3 teklifini aynen onaylarken, yüzde 14,6 oranında enflasyonun olduğu 2020 yılında yine hükümetin 4 artı 4 teklifini kabul etmişti. Kurul 2021 için de hükümetin 3 artı 3 teklifini aynı şekilde onaylamış ve ilan etmişti.

Birleşik Kamu-İş MYK üyesi Hasan Kütük, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun pozisyonunu ve alabileceği kararları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"11 KİŞİDEN 7 KİŞİYİ CUMHURBAŞKANI SEÇİYOR"

Kamu Hakem Kurulu'nun nasıl kurulduğuna ve kimler tarafından oluştuğunu hatırlatan Kütük, "11 kişiden oluşmaktadır ve bunlardan 7 tanesi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. 2 tane yetkili konfederasyon, diğer konfederasyonların da birer temsilcisi vardır. Orada bir kafa karışıklığı oluşturuluyor zaman zaman 6-5 diye, 7'nci kişi yine konfederasyonların önerdiği 7 kişi içinden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişidir" dedi

"KAMU HAKEM KURULU'NUN VERECEĞİ KARAR İKTİDARIN ÖNERDİĞİ RAKAMDAN ÇOK FARKLI DEĞİLDİR"

Kütük, "Bugüne kadar Kamu Hakem Kurulu'nun verdiği kararlara baktığımızda kamu emekçilerinin taleplerini karşılayacak, onları rahatlatacak bir karar olmadığını biliyoruz. Bundan önce de Kamu Hakem Kurulu'na gidilmiştir ve o verilen kararlar da çok açık ve net hükümetin vermiş olduğu kararlardan farklı olmamıştır. Örnek olarak verirsek 2012 ve 2013 yıllarında yine bu sözleşme süreci Kamu Hakem Kurulu'na gitmiştir orada hükümetin önerdiği rakamlardan sadece bir tanesin de 3,5 olan öneri 4'e çıkmıştır yarım puanlık bir artışla. 2022-2021 tarihlerinde yine Kamu Hakem Kurulu'na gitmiş yine hükümetin önerdiği oranlara aynen kabul edilmiştir. Kamu Hakem Kurulu'nun vereceği karar iktidarın önerdiği rakamdan çok farklı değildir" diye konuştu.

Hükümetin kendi sorumluluğunu kurumlarını üzerine atarak kendini kurtarmaya çalıştığını savunan Kütük, "Yetkili konfederasyon, TÜİK, Kamu Hakem Kurulu…2012'den bugüne kadar 6 toplu sözleşme sürecini yaşayan konfederasyon, Çalışma Bakanlığı ve iktidar bunun sonucunda kamu emekçilerinin içinde bulunduğu yaşam koşulları ve yoksulluklarıdır" dedi.

"BUNDAN ÖNCEKİ YAŞADIKLARIMIZ BUGÜN DE ÇOK FARKLI BİR SONUCUN ORTAYA ÇIKMAYACAĞININ GÖSTERGESİYDİ"

Kütük şunları söyledi:

"Memur-Sen'in toplu sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerini de hatırlatan Kütük, "Kira yardımı, bayram ikramiyesi, refah payı, zenginleşiyoruz öyleyse biz hakkımız olan payı alalım demiştir. Birinci derecedeki bütün kamu emekçileri için 3600 ek gösterge demiştir, 8 bin 77 liranın emeklilere yansıtılması noktasında talepte bulunmuştur. 7 milyona yakın emekli 7 bin 500 liraya yakın bir rakamla yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştır. Biz bu oyunu başlangıçta görmüştük. Bundan önceki yaşadıklarımız bugün de çok farklı bir sonucun ortaya çıkmayacağının göstergesiydi."

MEMUR-SEN VE KAMU-SEN'E ÇAĞRI: "EMEKÇİLERİNİN YAŞAM KOŞULLARI ADINA SAMİMİLERSE, İYİ NİYETLİ BİR ADIM ATMAK İSTİYORLARSA BUYURSUNLAR"

Kamu Hakem Kurulu'nun vereceği karar öncesi tüm sendikalara çağrıda bulunan Kütük, "31 Ağustos'a kadar 1 haftalık zaman var. Bu konfederasyonlar şunu diyebiliyorlarsa, birisinin 1 milyon üyesi var, diğerinin 500 bin üyesi var, 1,5 milyon üyesi olan bu konfederasyonlar kamu emekçilerinin yaşam koşulları adına samimilerse, iyi niyetli bir adım atmak istiyorlarsa buyursunlar. Üretimden gelen gücümüzle demokratik ve meşru tepkimizi ortaya koysunlar biz onların her koşulda yanlarında olacağız. Ama bugün bulundukları makamlardan, içinde bulundukları konumu ve koşulları bırakabiliyorsa o yaşam biçimleriyle, binalarıyla, makam arabalarıyla sorumluluk almak istiyorlarsa biz varız" dedi.

Memur-Sen ve Kamu-Sen'in hem yönetimlerine hem de üyelerine de seslen Kütük, sözlerine şöyle son verdi:

"'BİZ MASADAN AYRILIYORUZ, BU SORUMLULUĞU ALMAK İSTEMİYORUZ' DEMEK ONLARIN BU SORUMLULUĞU ALMASINDAN KURTARMAZ"

"Gece yarısı çağırılan, kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerle sürecin kamu emekçileri için zor olacağı bir döneme şu anda yetkili konfederasyon tarafından atıldık, itildik. Bundan bir çıkış için biz her türlü mücadeleye varız. 'Biz masadan ayrılıyoruz, bu sorumluluğu almak istemiyoruz' demek onların bu sorumluluğu almasından kurtarmaz.

ÜYELERE ÇAĞRI: "'BURADA ÜYE OLMAK BANA, KAMU EMEKÇİLERİNE NE KAZANDIRDI?' O KONUDAKİ KARARINIZI BİR GÖZDEN GEÇİRİRSENİZ"

Bir çağrımızda bu konfederasyonlara üye olmuş 1,5 milyon kamu emekçimize. İçinde bulunduğumuz koşullarda, izlediğimiz süreçte ortaya konulan tiyatrodan memnun, sonuçlar sizi birazcık rahatlatacaksa buna saygı duyarız. Ama eğer içinde bulunduğumuz bu durumun birincil nedeni olan bu konfederasyonlarla ilgili üyeliğiniz kendi vicdanınızda bir daha sorgulayın. 'Burada üye olmak bana, kamu emekçilerine ne kazandırdı?' O konudaki kararınızı bir gözden geçirirseniz, sizden talebimiz budur."