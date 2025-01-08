Kamu Başdenetçisi Akarca, Engelli Haklarına Yönelik Çalışmaları Vurguladı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Kurumumuza yapılan tüm engelli başvuruları hassasiyetle incelenmekte ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulabilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, Akarca, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada kalan engelli bireylerle bir araya gelen Akarca, çocuklarla sohbet etti, engelsiz yaşam evlerini gezdi.

Akarca, KDK'nin, verdiği kararlarla güçlü idare karşısında vatandaşların hak ve hukukunu koruyarak halkın ücretsiz avukatlığını yaptığını dile getirdi.

KDK'nin engelli hakları konusunda da etkin rol üstlendiğini vurgulayan Akarca, "Kurumumuza 2024 yılında yapılan toplam 15 bine yakın başvurunun yaklaşık 380'i engelli hakları kapsamında yapılan başvurulardan oluşmaktadır. Engelli vatandaşlarımız kurumumuza engelli aylığından, engelli sağlık raporlarının kaydı, ehliyet talepleri, evde bakım hizmetleri, kamu hizmetlerine erişim, eğitim hakkı, istihdam, seyahat hakkı ve benzeri konularda başvurular yapmaktadır." bilgisini paylaştı.

Akarca, KDK'nin, engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye, hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaya devam edeceğine işaret ederek, "Kurumumuza yapılan tüm engelli başvuruları hassasiyetle incelenmekte ve hızlı şekilde çözüme kavuşturulabilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.