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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik 140'tan fazla yeni yaptırım listesi kaydının kabul edildiğini açıkladı. Yaptırımların Rus rafinerilerini, bankalarını, e-ticaret sektörünü ve Rusya'nın gölge filosuna destek veren Körfez ve Doğu Asya merkezli şirketleri hedef aldığını belirten Kallas, 22. yaptırım paketinin de önümüzdeki günlerde sunulacağını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rusya'nın Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin zayıflamasını beklememesi gerektiğini belirten Kallas, yeni yaptırımların kapsamını paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında yaptırım politikasını sürdüreceklerini vurgulayan Kallas, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya bizim yorulmamıza güveniyorsa hayal kırıklığına uğrayacak. Bugün 140'tan fazla yeni yaptırım listesi kaydını kabul ettik. Bunlar Rus rafinerilerini, bankalarını, e-ticaret sektörünü ve Rusya'nın gölge filosuna destek veren Körfez ve Doğu Asya'daki şirketleri hedef alıyor."

Yeni yaptırımların, AB'ye yönelik siber saldırılar ve dezenformasyon faaliyetlerinden sorumlu tutulan kişi ve kuruluşlara karşı bugüne kadar uygulanan en kapsamlı listeleme tedbirlerini içerdiğini belirten Kallas, 22. yaptırım paketinin de önümüzdeki günlerde sunulacağını açıkladı.

Kallas, AB dışişleri bakanlarının Rus vatandaşlarına yönelik vize politikalarının sıkılaştırılması ve Rus sporcuların AB'de düzenlenen spor organizasyonlarına katılımının engellenmesi yönünde güçlü bir çağrıda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA