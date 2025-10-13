Kaleiçi Old Town Festivali 10. Yılını Kutladı

Muratpaşa Belediyesince bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival, 21 ülkeden 26 şehrin katılımıyla dört gün boyunca Kaleiçi'nde gerçekleştirildi.

Festivalde konserlerden sergilere, sokak performanslarından dans gösterilerine kadar birçok etkinlik yapıldı.

Geleneksel korteje tahta bacaklar, jonglörler, ateş sihirbazları ve bando ekipleri eşlik etti.

Festival kapsamında konuk heyetlerle "Barış" temalı forum düzenlendi. Heyetler, kendi şehirlerinde uyguladıkları barış politikalarını paylaşırken forumun sonunda barış deklarasyonu imzaladı.

Ayrıca Muratpaşa Belediyesi, Ukrayna'dan Kamianets-Podilski ve İtalya'dan Noto şehirleriyle işbirliği protokolü imzaladı.

Festival süresince Kaleiçi'nin farklı noktalarında resim, seramik, heykel, keçe ve fotoğraf atölyeleri kuruldu.

Katılımcılar hem ürettikleri eserlerle festivale renk kattı hem de tarihi atmosferde sanatın farklı dallarını deneyimleme fırsatı buldu.

Festivalin son gününde oryantiring yarışması yapıldı. Sporcular, harita ve pusula yardımıyla yön bulma becerilerini sergiledi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.