Kale Kaymakamı Gökçe'den "vatandaş odaklı hizmet" açıklaması

Denizli'nin Kale ilçesine atanan Kaymakam İbrahim Gökçe, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

Görevine başlayan Gökçe, AA muhabirine ilçenin önemli tarihi ve doğal değerlere sahip olduğunu anlattı.

Turizm potansiyelini daha da geliştirmek için çalışacaklarını ifade eden Gökçe, "İlçemiz Denizli-Muğla kara yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip. Coğrafi yapısı, doğal güzellikleri ve tarımsal zenginliğiyle önemli bir potansiyel barındırıyor. Görev süremiz boyunca tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde, ilçemizin gelişimi için özveriyle çalışacağız." dedi.

Kaymakam Gökçe, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayarak, Kale'nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik değerleri daha ileriye taşımak için gayret göstereceklerini kaydetti.