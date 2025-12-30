Haberler

Çanakkale'de inatlaşmayla kirası 126 bin liraya kadar çıkan kahvehanenin ihalesi yeniden yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Bayramiç köyü kahvehanesinin ihalesi, mücadeleler sonucunda 10 bin liradan 126 bin liraya kadar yükseldi. İhaleye katılan son kişi, yüksek kira bedelini gerekçe göstererek çekildi. Muhtar, yeni bir ihale düzenleyeceklerini açıkladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyü kahvehanesinin kullanımı için 10 bin liradan açılan ve inatlaşma sonucu 126 bin liraya kadar yükselen ihale iptal edildi.

Bayramiç köyü muhtarı Aziz Göç, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır bir köy sakini tarafından işletilen kahvehanenin yeni kiracısının belirlenmesi için ihale düzenlediklerini anlattı.

Mevcut kirası 4 bin lira olan kahvehane için muhtarlıkta düzenledikleri açık artırma usulü ihaleye 4 kişinin katıldığını belirten Göç, bu kişilerden 1000'er lira teminat aldıklarını söyledi.

Göç, ihaleyi 10 bin liradan başlattıklarını dile getirerek, çekişmeli geçen açık artırmada 70 bin liradan sonra bir kişinin, 100 bin liradan sonra da bir kişinin daha ihaleden çekildiğini kaydetti.

İhalenin iki kişi arasında bir süre devam ettiğini, aylık kira bedelinin 126 bin lirayla son kişide kaldığını bildiren Göç, "İhalede kalan son kişi kirayı yüksek bulması nedeniyle çekildi. Hukuki olarak yapılması gereken ne ise o süreci başlatacağız, ardından yeniden ihale yapacağız. Bu kez ihaleye katılacaklardan 10 veya 20 bin lira teminat isteyeceğiz. 126 bin lira, köy kahvesi için yüksek bir kira bedeli." dedi.

Göç, Bayramiç köyünde 600 kişinin yaşadığını belirterek, "Kahveye 30 veya 40 insan devamlı gidip geliyor. Kahveyi işleten günde 300-400 çay satar. Bir de onun giderleri var. Bu yaşanan bizim adımıza bir artı değil eksi. Bizim de hatamız var. Herkes kira bedelinin 15-20 bin lirayı geçmemesi gerektiği düşüncesinde." diye konuştu.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

İstanbul'u rahatlatacak proje! 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
'Galatasaray anlaştı' denilen futbolcu büyük ters köşe yaptı

"Galatasaray anlaştı" denilen futbolcudan büyük ters köşe
35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

İstanbul'u rahatlatacak proje! 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Mourinho Benfica'nın da başına bela oldu

Benfica'nın da başına bela oldu