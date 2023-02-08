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Kahramanmaraş'tan uçakla sevk edilen yaralılar istanbul'a getirildi(1)

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Kahramanmaraş'tan uçakla sevk edilen yaralılar istanbul'a getirildi(1)

KAHRAMANMARAŞ'tan uçakla sevk edilen yaralılar İstanbul'a getirildi.

KAHRAMANMARAŞ'tan uçakla sevk edilen yaralılar İstanbul'a getirildi. Yaralılar İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Deprem nedeniyle yaralanan 51 kişiyi taşıyan 61-2634 numaralı askeri Uçak, Atatürk Havalimanı'na indi. Yaralılar ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne naklediliyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Güncel Haberler

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