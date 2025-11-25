Haberler

Kahramanmaraş'ta Meslek Lisesi Öğrencileri Mobilya Üreterek Bütçelere Destek Oluyor

Kahramanmaraş'ta Meslek Lisesi Öğrencileri Mobilya Üreterek Bütçelere Destek Oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir meslek lisesinin öğrencileri, ürettikleri mobilyalarla hem okul hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Öğrencilerin imal ettiği bank ve masalar, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yeşil alanlarda kullanılmak üzere teslim edildi. Belediye Başkanı, bu çalışmanın önemine vurgu yaparak öğrencilerin kendi üretimlerini yapmalarının önemini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta meslek lisesi öğrencileri, ürettikleri mobilyalar ile hem okul hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi ve TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında öğrenciler tarafından yeşil alan ve parklarda kullanılmak üzere üretilen 380 bank ve masa, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, gazetecilere, depremlerde ağır hasar gören ilçenin yeniden ayağa kalkması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır belediyenin yeşil alanlardaki kullandığı mobilyaların öğrenciler tarafından imal edildiğini anlatan Akpınar, almış oldukları hizmetten son derece memnun kaldıklarını söyledi.

Öğrencilerin, aile ve ülke ekonomisine destek olmak adına başlatmış oldukları bu çalışmanın desteklenmesi gerektiğine işaret eden Akpınar, şunları kaydetti.

"Genç yaşta çok da güzel gelir elde ediyorlar. Şehrimizin ihtiyaçlarını şehrimizin çocukları gerçekleştiriyor. Bu çok önemli bir konu. Biz gurur duyuyoruz. Gerçekten duygulandım. Çünkü kendi ürünlerimizi kendimiz üretmeliyiz ve bu da gençlerimiz tarafından üretiliyor. Daha lise 1'de okuyan öğrencinin aile ekonomisine katkı sağladığını görebilmek ve okulu bitirmeden meslek sahibi olduğunu gözlemlemek bizim için gurur kaynağı."

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ise meslek liselerinin üreterek öğreten bir eğitim anlayışına sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Hırsını masadan çıkardı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 579.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Lüksün kitabını yazdılar! Dünya Hintli milyarderin 6.7 milyon dolarlık düğününü konuşuyor

Dünya Hintli milyarderin 6.7 milyon dolarlık düğününü konuşuyor
Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu! İddiayı böyle yanıtladı

Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu! İddiaya yanıt geldi
CHP'li vekil 'Beyaz Toros' maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı

Muhalefetin "Beyaz Toros" hamlesini tek cümlede boşa düşürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
'Kaygısızlar' dizisinin 'Kepçe'si yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

'Kepçe' yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Süper model Heidi Klum, lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi
Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti

Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti
Ağabey katilinden 'pes' dedirten ifade: Pişman değilim

Ağabey katilinden "pes" dedirten ifade
26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Birdal ailesinin gözü önünde maskeli şüpheliler tarafından katledildi
Bahçeli'nin elinden düşürmediği tespihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

Bahçeli'nin elinden düşürmediği tespihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...
Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi
Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Kim der 62 yaşında! Kıyafeti ayrı şovu ayrı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.