Kahramanmaraş'ta deprem soruşturması dosyaları hakkında açıklama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kentte deprem nedeniyle açılan soruşturma dosyasının 11 bin 512 olduğunu belirterek "Bu dosyaların 10 bin 644'ünü neticeye bağlamışız, elimizde şu an 868 deprem soruşturması dosyası kalmış durumda." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Tiryaki, 2022 yılında yaklaşık 32 bin olan soruşturma dosyası sayısının, 2023'ün aralık ayında 41 bine ulaştığını söyledi.

Soruşturmaların 2 başsavcı vekili ve 40 Cumhuriyet savcısıyla yürütüldüğünü belirten Tiryaki, "2022 yılında yaklaşık 2 bin 752 ihbar dosyası varken 2023 yılında 3 bin 965 ihbar dosyası açılmış. Anayasal suçlarla ilgili büromuza 2023 yılında 593 soruşturma, 803 ihbar dosyası kaydı yapılmıştır." diye konuştu.

Başsavcı Tiryaki, deprem sonrası oluşturulan "Deprem soruşturmaları bürosu"nun verilerini paylaşarak şu bilgileri verdi:

"Deprem nedeniyle açılan 11 bin 512 soruşturma dosyası var. Biz bu dosyaların 10 bin 644'ünü neticeye bağlamışız, elimizde şu an 868 deprem soruşturması dosyası kalmış durumda. Bugüne kadar raporu tamamlanıp gelenlerden 66 iddianameyi tanzim ettik. Bu 66 iddianamenin büyük çoğunluğu tutuklusu bulunan dosyalardır. Amacımız, hakkın ve adaletin tecelli ettirilmesidir. Yakını vefat etmiş, sakat kalmış veya yaralanmış mağdurlarımız olduğu gibi olayın faili olan şüphelilerimiz de var. Bunların ikisinin arasında hakkın ve hakkaniyetin gerektirdiği ölçüde adaleti sağlamakla vazifeliyiz."

Temmuz ayında göreve geldiğinde henüz bilirkişi raporlarının hazırlanmadığına dikkati çeken Tiryaki, deprem sonrası 11 il için sadece bir üniversite bilirkişi raporu hazırlarken yaptıkları girişimler sonucu üniversite bilirkişi heyeti sayısının 20'ye yükseldiğini vurguladı.

Başsavcı Tiryaki, gelinen nokta itibarıyla 191 dosyanın raporunun hazırlanarak kendilerine gönderildiğini ve bunlardan 66'sının kararının yazıldığını belirterek "Bunlardan öncelikli olanlar tabii ki tutuklusu olan dosyalar çünkü bizim soruşturma safhasındaki en fazla tutukluluk süremiz, 1 yıl. Bu 1 yıllık süreyi aşmamak adına onlara öncelik verelim diye bunların davalarını açtık. Halihazırda 23 tutuklusu bulunan dosyamız var. Bu dosyalarla ilgili 21 tutuklu mevcut. Şu an raporu gelmesi dolayısıyla iddianamesi yazılabilecek tutuklu dosya sayımız ise 13, bunu da birkaç haftaya kadar seri bir şekilde yazacağız." ifadelerini kullandı.

Geriye 10 tutuklusu bulunan dosya kaldığını, bunların da birkaç ay içerisinde hazırlanıp yazılacağını belirten Tiryaki, tutuklusu bulunan tüm dosyaların tamamlanmasının ardından tutuklusu olmayan dosyalara yoğunlaşacaklarını ve bunları kısa sürede neticelendireceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bilirkişi heyetlerinin görüşleri dahilinde oluşan kusur oranlarını göz önünde bulundurarak biz muhatapları kimlerse hiçbir ayrım, hiçbir farkındalık gözetmeksizin hakkın tecellisi noktasında kimle ilgili hangi adli süreç işletilmesi gerekiyorsa onları yapıyoruz, yapacağız inşallah. Bundan yana da vatandaşlarımız müsterih olsun. Nitekim bu gelen 66 dosyada ilgili kurumlara da kusur atfında bulunması sebebiyle bunlarla ilgili de soruşturma izni talep sürecimize devam ediyor. Dolayısıyla sorumluluğu bulunan kimlerse bu konuda hukuki gereğini biz tamamlayacağız."

Kimliği belirlenemeyen veya kayıp vatandaşlarla da ilgili bilgilendirme yapan Tiryaki, "Öncelikle vefat ve kayıp hakkında talepleri aldık. Hangi binada kayboldu? O binada benzer cinsiyet ve yaş grubunda teşhisle alınan DNA tespitiyle alınanlarda problem yok. Teşhis alınan kimler var? Onları şimdi çalışıyoruz. O teşhisle alınanları öncelikle yakınlarından kan örnekleri alalım diyoruz. Hemen mezar açma yoluna gitmeyelim ama kandan da bir şey çıkmazsa mecburen mezarları açarak bu şekilde artık vatandaşımızdan da biraz sabır bekleyerek çünkü kaybolanların o kaygılarını da gidermek gerekiyor. Onunla ilgili olarak inşallah biz yakın zamanda bu hem DNA incelemelerini tamamlayacağız." diye konuştu.

Başsavcı Tiryaki, kentte 116 kimliği belirlenemeyen ceset olduğunu, bunların kimliklendirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Şu anda 35 kişi hakkında kayıp müracaatıyla Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu aktaran Tiryaki, kayıpların bulunmasına yönelik DNA eşleştirme çalışmalarının sürdüğünü, bundan bir sonuç alınmaması halinde mezar açma yoluna gideceklerini belirterek kimliksizlerin kimliklendirilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Başsavcı Tiryaki, dün Ebrar Sitesi müteahhidi T.T'nin tahliye edilip serbest bırakıldığı yönünde çıkan haberleri de hatırlatarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını; söz konusu şüphelinin 11 dosyadan yargılandığını ve 4'ünden halihazırda tutuklu bulunduğunu sözlerine ekledi.