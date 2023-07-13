Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası İmar Çalışmaları Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem sonrası imar çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. İlgili bakanlıklar, valilikler ve belediyeler ile koordinasyon halinde çalışmalar sürüyor. Hasarsız ve az hasarlı inşaatların devamına izin verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinin merkezi olan kentte imar çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde düzenlediği basın toplantısında, yaşanan afetten etkilenen illerin yeniden imar ve inşası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

İlgili bakanlıklar, valilikler ve belediyeler ile koordinasyon halinde çalışmaların devam ettiğini anlatan Güngör, bugün de ilçe belediye başkanları ile bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade etti.

Yaşanan afet sonrası yarım kalan inşaatlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilçe belediyeleri ile alınan ortak kararı açıklayan Göngör, şunları kaydetti:

"Şehrimizle ilgili imar çalışmaları hızla devam ediyor. Bunun en önemli altlığı mikrobölgeleme çalışmaları. Yaşadığımız afet sonrasında yıkılmış ve diğer alanlarda zeminin yeniden bir jeolojik etüdü yapılıyor. Bu alanlar yapılaşmaya ne kadar elverişli, kaç katlı yapılabilir diye geniş çaplı bir çalışma. Çalışmalar neticesinde bir ön rapor hazırlandı. Buna bağlı olarak da yeniden çalışmalar yapılıyor. Şehrimizde mikrobölgeleme çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu sona erecek, rapor hazırlanacak ve akabinde de planlama çalışmaları yapılacak."

Başkan Güngör, AFAD'ın yayımlamış olduğu genelgeye istinaden Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde hasarsız ve az hasarlı inşaatların devamına izin verildiğine işaret etti.

Fay hatları ve mikrobölgeleme sonuçları net olarak belirlenemeyen bölgelerin dışında kalan alanlarda ruhsatları alınmış ve inşaatlarına başlanmış az hasarlı veya hasarsız yapıların ruhsattaki hakları neyse onun devamına karar verildiğini dile getiren Güngör, "Bu kararımızı da ilçe belediyelerimizle paylaştık. Bugünden itibaren ruhsatı alınmış, inşaatına başlanmış az hasarlı ve hasarsız olan ve mikrobölgelemede sıkıntısı olmayan alanlarda bu yapıların ruhsattaki haklarına devamına izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yerinde dönüşümle ilgili de bir çalışma yürüttüğünü anımsatan Güngör, "Bu kanun da TBMM'de görüşülüyor. Bu kanun çıktığında yerinde dönüşüm ile ilgili bakanlığımız hem kredi hem de hibe desteği vererek arzu edenlerin yerinde dönüşümüne destek olacak. Bakanlığımız ve belediye başkanlarımızla yaptığımız istişare sonucunda almış olduğumuz kararın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Basın açıklamasında Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da hazır bulundu.