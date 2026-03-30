Haberler

Kahramanmaraş'ta altın dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen altın dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, ayarı düşürülmüş farklı ebatlarda 977 altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ayarı düşürülmüş altın sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi yakaladı.

Aramada ayarı düşürülmüş sahte mühürlü olduğu değerlendirilen 206 tam, 97 yarım, 479 çeyrek altın ile 168 çeyrek Reşat, 17 yarım Reşat, 10 tam Reşat altın ile çeyrek, yarım ve tam altın basımında kullanılan 3 kalıp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Demir
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

