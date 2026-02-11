Haberler

Deprem konutlarının ödeme planı belli oldu

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş deprem bölgesinde inşa edilen konutların ödeme planını duyurdu. Devlet, konut maliyetinin yüzde 65'ini karşılayacak, taksitler faizsiz ve 18 yıla yayılacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde inşa edilen konutların ödeme planı belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; arsa ve altyapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılayacak, daha önceki tüm afet konutlarında olduğu gibi bu afette de konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak. Afet konutların ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak. Bir afet konutunun taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin TL, aylık sabit taksit tutarı 8 bin 750 TL olacak.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM KOLAYLIĞI

Bir afet konutunun peşin satış tutarı 484 bin TL olarak belirlenirken, peşin ödemede evin satış fiyatının 4'te biri tutarına denk gelen indirim kolaylığı sağlanacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankalarından kredi kullanabilecek. Köy evlerinin de ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl taksit imkanı sunulacak.

Bir köy evinin taksitli fiyatı 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksit tutarı 8 bin 100 TL olacak. Bir köy evinin peşin satış tutarı 448 bin TL olacak, peşin ödemede evin satış fiyatının 4'e biri tutarına denk gelen kolaylık sağlanacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyene kamu bankaları kredi imkanı sunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

